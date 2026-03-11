В Химках завершат передачу ключей в новом корпусе ЖК «Новый Зеленоград»

В жилом комплексе «Новый Зеленоград» от девелопера IKON Development завершается процедура передачи ключей от квартир дольщикам третьего корпуса, он расположен в деревне Рузино городского округа Химки, рядом с Зеленоградом. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 448 квартир, ее общая площадь составила более 24,7 тыс. кв. м. На подземном этаже дома расположены кладовые помещения, на первых этажах — спроектированы коммерческие площади под размещение магазинов, кафе, детских центров и другой инфраструктуры.

В рамках первой очереди в жилом комплексе уже заселены 10 домов. Во дворе предусмотрено внутриквартальное зонирование, пешеходные маршруты, оборудованы игровые и спортивные площадки, обустроены зоны отдыха. На территории квартала работают медицинские и спортивные центры, открыт собственный детский сад и школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.