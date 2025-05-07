В Химках завершат работы по ремонту памятников

В Химках завершается масштабная работа по ремонту памятных объектов, специалисты «Объединенного городского хозяйства» приводят в порядок памятники и мемориалы во всех микрорайонах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках работ специалисты очищают объекты от пыли и грязи, наносят свежую краску, устраняют сколы и не только. Кроме того, они проводят благоустройство прилегающей к монументам территории, меняют гранитную плитку, ремонтируют дорожки и так далее. Ремонт планируют завершить в ближайшие два дня.

«На данный момент 34 объекта полностью завершены, на 43 монументах выполнены строительные работы, еще 18 находятся на заключительном этапе ремонта», — рассказала главный специалист по связям с общественностью МБУ «ОГХ» Анна Соболева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.