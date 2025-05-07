В Химках завершат работы по ремонту памятников
Работы по ремонту памятников завершат в подмосковных Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках завершается масштабная работа по ремонту памятных объектов, специалисты «Объединенного городского хозяйства» приводят в порядок памятники и мемориалы во всех микрорайонах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В рамках работ специалисты очищают объекты от пыли и грязи, наносят свежую краску, устраняют сколы и не только. Кроме того, они проводят благоустройство прилегающей к монументам территории, меняют гранитную плитку, ремонтируют дорожки и так далее. Ремонт планируют завершить в ближайшие два дня.
«На данный момент 34 объекта полностью завершены, на 43 монументах выполнены строительные работы, еще 18 находятся на заключительном этапе ремонта», — рассказала главный специалист по связям с общественностью МБУ «ОГХ» Анна Соболева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.