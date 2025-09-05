В Химках жителям рассказали о беговом сообществе «Khimkirunbar»

Жительница Химок, многодетная мать и спортсменка Анна Жигулева организовала беговое сообщество «Khimkirunbar», к которому можно присоединиться всей семьей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

К сообществу присоединились уже 200 жителей, они регулярно тренируются и участвуют в забегах. Спортсменка уточнила, что все занятия клуба бесплатные, на них можно приходить даже с детьми.

«Попадая к нам, многие потом рассказывают, что никогда не были в тех местах, где мы бегаем. И что для них это открытие», — поделилась она.

Так, например, каждый понедельник в 20:00 от театра «Наш дом» стартует пробежка, по вторникам и четвергам спортсмены занимаются на стадионе «Родина», по субботам в парке Толстого проходят забеги «Пять верст».

