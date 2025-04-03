В Химкинском лицее прошли соревнования по спортивному туризму

В Химкинском лицее прошли городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, в них приняли участие почти 200 спортсменов из восьми спортивных школ округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В рамках состязаний участникам нужно было как можно быстрее пройти дистанцию, их время фиксировали с помощью специальных чипов.

«На детях надеты специальные обвязки, поэтому задания, которые они выполняют, совсем не травмоопасны. Ребенок всегда находится на одной точке опоры. Кроме того, мы обеспечиваем дополнительную страховку. Поэтому детям не грозит никакая опасность», — рассказала тренер спортивного туризма в Химках Екатерина Денисова.

Соревнования помогут спортсменам подготовиться к прохождению препятствий в лесах и горной местности.

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