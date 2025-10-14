В химкинском роддоме провели День открытых дверей

«В рамках губернаторской программы по перезагрузке стационаров и Народной программы наш роддом был практически полностью перестроен и теперь соответствует самым высоким стандартам. Важно, что здесь сохранили коечный фонд, но при этом кардинально изменили условия пребывания. Появилась и долгожданная палата семейных родов, где женщина может находиться рядом с мужем в этот ответственный момент», — рассказала председатель Совета медицинских сестер, депутат Надежда Смирнова.