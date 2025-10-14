В химкинском роддоме провели День открытых дверей
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В родильном доме в Химках провели День открытых дверей, в нем приняли участие будущие матери, активисты партии «Единая Россия» и муниципальные депутаты Ирина Спирина, Надежда Смирнова, Инна Монастырская и Николай Томашов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Экскурсию провел заведующий Согомон Казарян в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Заведующая поликлиникой № 7, депутат Ирина Спирина отметила, что обновление роддома поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В медучреждении пациенткам доступны индивидуальные палаты, три раздельных приемных отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также отдельный бокс для беременных с инфекционными заболеваниями. В нем есть отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовое отделение и реанимация.
«В рамках губернаторской программы по перезагрузке стационаров и Народной программы наш роддом был практически полностью перестроен и теперь соответствует самым высоким стандартам. Важно, что здесь сохранили коечный фонд, но при этом кардинально изменили условия пребывания. Появилась и долгожданная палата семейных родов, где женщина может находиться рядом с мужем в этот ответственный момент», — рассказала председатель Совета медицинских сестер, депутат Надежда Смирнова.
