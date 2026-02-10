В Истре направили в суд дела врачей, обвиняемых в передаче взяток

Истринская городская прокуратура направила в суд уголовные дела, возбужденные в отношении бывших и действующего заместителей главного врача Истринской областной клинической больницы, их обвиняют в передаче взяток по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в 2023 и 2024 годах обвиняемые по поручению главного врача назначали премии действующим медицинским работникам в различных отделениях, которые после обналичивались и передавались через заместителей главному врачу в качестве взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Обвиняемые признали вину, дела направили в Истринский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.