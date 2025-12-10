В Истре пациенту закрыли дыру в черепе с помощью импланта, созданного по индивидуальным 3D-чертежам

Врачи Истринской больницы восстановили мужчине череп, используя имплант, созданный по индивидуальным 3D-чертежам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Ранее мужчине в возрасте 57 лет удалили гематому головного мозга. После этого пациенту требовалось закрыть отверстие в черепе. Для этого медики воспользовались современными цифровыми технологиями.

Так, специалисты на основе данных КТ создали виртуальную 3D-модель черепа мужчины. Она была распечатана на принтере, после чего был изготовлен титановый имплант, в точности подходящий пациенту.

Операция по установке импланта заняла около двух часов. Вскоре после нее мужчину выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку инновационных технологий в педиатрии.