В Истре полиция задержала женщину, организовавшую интим-салон в съемной квартире

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Истринский» задержали 43-летнюю уроженку одной из республик Центральной Азии, которую подозревают в организации занятия проституцией. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что она устроила притон в арендованной квартире, расположенной в одном из домов в микрорайоне Истра-1. Там женщины оказывали клиентам платные сексуальные услуги.

Полицейским удалось задержать организатора незаконного бизнеса и двух ее соотечественниц в возрасте 40 и 50 лет, которые предоставляли интимные услуги. Двух правонарушительниц привлекли к административной ответственности по ст. 6.11 КРФоАП, в отношении организатора возбудили уголовное дело по ст. 241 УК РФ. Последней грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).