В Истре прокуратура помогла взыскать 1 млн рублей после нападения собаки на ребенка

Пострадавшая от нападения собаки девочка из Истры получит 1 млн рублей, ее законный представитель обратился к заместителю прокурора Московской области Сергею Панину в ходе личного приема, проведенного в Истринской городской прокуратуре. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Нападение произошло в сентябре 2024 года, когда девочка возвращалась домой по улице Победы в поселке Агрогородок муниципального округа Истра. Животное несколько раз укусило ее, несмотря на попытки владелицы оттащить его. Факт нападения зафиксирован камерой видеонаблюдения. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, где она проходила необходимое лечение.

Городская прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с хозяев собаки морального вреда и возмещении затрат на лечение. После предъявления иска владельцы передали законному представителю ребенка 250 тыс. рублей и попытались заключить мировое соглашение на условиях, не обеспечивающих девочке необходимое лечение.

Истринский городской суд постановил удовлетворить заявленные требования прокуратуры, с учетом уточнения, на сумму более 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.