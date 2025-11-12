В Истре стартовало строительство нового корпуса Новопетровской школы

На улице Полевая, д. 7, в селе Новопетровское муниципального округа Истра началось строительство нового корпуса Новопетровской средней общеобразовательной школы, рассчитанного на 300 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2027 году.

Заместитель начальника участка Денис Чалов уточнил, что рабочие выполняют устройство котлована под фундаментную плиту для строительства трехэтажного здания площадью около 9,5 тыс. кв. м. В нем разместят учебные классы, помещения библиотечно-информационного центра, кабинеты для занятий творчеством и музыкой. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.