В Истре в сентябре откроется благоустроенный лесопарк «Массовка»
Лесопарк «Массовка» откроется в Истре после благоустройства
Фото: [проектное решение]
В сентябре 2026 года в городе Дедовск городского округа Истра после благоустройства откроется лесопарк «Массовка» площадью 42 га, работы проходят по губернаторской программе «Парки в лесу» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
В рамках обновления в нем появятся пешеходные дорожки и лыжная трасса, автомобильная парковка, детские игровые площадки, зона для выгула собак, спортивные площадки, павильон кафе павильон-проката, судейская по лыжам. Кроме того, специалисты установят туалетные модули, комнату матери и ребенка, уличную мебель и навигацию, освещение на дорожках и площадках, систему видеонаблюдения
На данный момент они ведут планировку автомобильной парковки, монтаж павильона кафе, проката, подготовительные работы на детских площадках под монтаж детского оборудования, устройство пешеходного настила и дорожек в лесу и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.