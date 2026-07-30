В Истре в сентябре откроется благоустроенный лесопарк «Массовка»

В сентябре 2026 года в городе Дедовск городского округа Истра после благоустройства откроется лесопарк «Массовка» площадью 42 га, работы проходят по губернаторской программе «Парки в лесу» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В рамках обновления в нем появятся пешеходные дорожки и лыжная трасса, автомобильная парковка, детские игровые площадки, зона для выгула собак, спортивные площадки, павильон кафе павильон-проката, судейская по лыжам. Кроме того, специалисты установят туалетные модули, комнату матери и ребенка, уличную мебель и навигацию, освещение на дорожках и площадках, систему видеонаблюдения

На данный момент они ведут планировку автомобильной парковки, монтаж павильона кафе, проката, подготовительные работы на детских площадках под монтаж детского оборудования, устройство пешеходного настила и дорожек в лесу и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.