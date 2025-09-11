В Истре возвели четыре новых таунхауса в составе ЖК «Кембридж»

В коттеджном поселке «Кембридж» городского округа Истра ввели в эксплуатацию четыре таунхауса, девелоперской компании ООО «Оптилэнд» выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Малоэтажные дома расположены в деревне Красный Поселок, проект предусматривает семь очередей строительства. Для жителей уже доступны детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, детские творческие мастерские, а также детские площадки, футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и хоккей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.