В Истре возвели новые дома в составе ЖК «Кембридж»

В Истре на территории коттеджного поселка «Кембридж» ввели в эксплуатацию четыре новых таунхауса, соответствующее разрешение выдали девелоперской компании ООО «Оптилэнд». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Малоэтажные блокированные дома расположены в деревне Красный Поселок, проект предусматривает семь очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Жителям доступны детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, детские творческие мастерские, игровые площадки и зоны для тихого отдыха. Кроме того, на территории есть футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис.

