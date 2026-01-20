В Истре за незаконную перевозку строительного мусора оштрафовали восьмерых водителей

В Истре за незаконную перевозку строительного мусора и грунтов привлекли к ответственности восьмерых водителей. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, в округе в рамках рейдов были задержаны восемь водителей, которые перевозили строительные отходы без разрешительных документов. Шестерых нарушителей выявили в Павловской Слободе, двоих — у деревни Борзые.

В результате было вынесено восемь постановлений о назначении административного наказания. Всех нарушителей оштрафовали.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о ликвидации заброшенных и аварийных построек в Подмосковье.