В Истре задержали курьера мошенников, которые похитили у пенсионерки 400 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали в Истре курьера мошенников, которые похитили у пенсионерки 400 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Мошенники позвонили местной жительнице в возрасте 78 лет и убедили женщину в том, что ей необходимо обналичить все сбережения и перевести их на «безопасный счет». Для этого требовалось передать деньги курьеру, роль которого исполнял 24-летний уроженец Краснодарского края.

В результате действий злоумышленников женщине был причинен ущерб в размере 400 тысяч рублей.

Курьера мошенников задержали. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Соучастники фигуранта устанавливаются.