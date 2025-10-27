В Серпухове прокуратура помогла защитить права жертвы телефонных мошенников

По данным ведомства, по факту хищения денежных средств у пожилого мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В январе 2024 года ему позвонил неизвестный под видом полицейского и убедил его перевести 695 тыс. рублей на «безопасный счет».

В рамках предварительного расследования удалось установить личность владельца счета, на который поступили сбережения, им оказался 21-летний житель Кемеровской области. Городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 865 тыс. рублей, Промышленный районный суд Кемеровской области постановил удовлетворить требования прокуратуры в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.