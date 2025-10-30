В Кашире капитально отремонтируют школу № 7
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Кашире капитально отремонтируют школу № 7 на Центральной улице. О планах работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Как отметили в ведомстве, подрядчик уже приступил к подготовительным работам. В ближайшее время начнется демонтаж конструкций ремонтируемого здания.
В ходе ремонта в школе приведут в порядок кровлю, фасад, входные группы. Также заменят отопительную, вентиляционную, канализационную системы. Кроме того, установят новое оборудование и мебель.
Полностью завершить ремонтные работы планируется к 1 сентября следующего года.
