В Кашире капитально отремонтируют школу № 7 на Центральной улице. О планах работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Как отметили в ведомстве, подрядчик уже приступил к подготовительным работам. В ближайшее время начнется демонтаж конструкций ремонтируемого здания.

В ходе ремонта в школе приведут в порядок кровлю, фасад, входные группы. Также заменят отопительную, вентиляционную, канализационную системы. Кроме того, установят новое оборудование и мебель.

Полностью завершить ремонтные работы планируется к 1 сентября следующего года.

