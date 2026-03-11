В Кашире на четверть завершили капремонт Детской школы искусств

В микрорайоне Ожерелье в Кашире продолжается капитальный ремонт Детской школы искусств на улице Советская, д. 20, строительная готовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Семья». Строители ведут общестроительные и отделочные работы, завершают демонтажные работы и ремонт кровли.

Площадь объекта составляет 843,2 кв. м. В нем отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери, проведут внутренние работы и не только. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.