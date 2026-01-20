В Кашире на треть завершили капремонт колледжа «Московия»

В городском округе Кашира на улице Клубной, д. 11 продолжается капитальный ремонт профессионального колледжа «Московия», строительная готовность объекта превысила 37%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет более 7 тыс. кв. м, в нем строители занимаются отделкой, осуществляют ремонт фасада, ведут монтаж инженерных систем. Им также предстоит провести полную реконструкцию внутренних помещений, обновление инженерных сетей и коммуникаций, оснащение учебных аудиторий и лабораторий современными технологиями и оборудованием и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.