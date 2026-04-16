В Кашире почти наполовину завершили капремонт «Центра культурных инициатив»

На улице Стрелецкой, 65а, городского округа Кашира продолжается капитальный ремонт Центра культурных инициатив города, рабочие ведут отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций – стройготовность объекта превысила 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Здание построили в 1957 году, его площадь составляет 809 кв. м. В нем обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование и не только.

