Гурцкая раскритиковал трансферные планы «Локомотива»
Гурцкая о планах «Локомотива»: «Представляете, что за ерунду они накупят?»
Фото: [ФК «Локомотив»]
Ведущий шоу «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая поставил под сомнение разумность планов «Локомотива» в ближайшее трансферное окно.
Сообщалось, что железнодорожники хотят приобрести пять новых игроков и готовы выделить на эти цели €10 млн.
«Любой уважающий себя тренер увидит, что бабок в „Локомотиве“ нет. Об этом все говорят, кроме одного человека (имеется в виду член совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных. — прим.), который говорит, что денег ***** (много), но их никто не видит. „Локомотив“ готов выделить на покупку пяти игроков € 10 млн. Кого они купят? Вы представляете, что за ***** (ерунду) они накупят за эти деньги?» — сказал Гурцкая.
«Локомотив» завершил первый круг в РПЛ на 13-м месте, в зоне стыковых матчей, набрав 11 очков. Перед паузой на матчи на сборных железнодорожники уволили главного тренера Михаила Галактионова. Временно этот пост занял Сергей Овчинников. Под его руководством «Локомотив» одолел «Родину» со счетом 1:0.