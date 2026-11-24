«Любой уважающий себя тренер увидит, что бабок в „Локомотиве“ нет. Об этом все говорят, кроме одного человека (имеется в виду член совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных. — прим.), который говорит, что денег ***** (много), но их никто не видит. „Локомотив“ готов выделить на покупку пяти игроков € 10 млн. Кого они купят? Вы представляете, что за ***** (ерунду) они накупят за эти деньги?» — сказал Гурцкая.