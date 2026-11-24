59-летний российский актер Гоша Куценко сделал откровенное признание о своей личной жизни. В интервью Пятому каналу он рассказал , что его нынешняя супруга Ирина Скриниченко до встречи с ним состояла в отношениях с сыном известного итальянского модельера.

Имя этого мужчины артист не назвал. По словам Куценко, он «увел» будущую жену у этого человека.

«Ирина — человек вкуса, она работала моделью в Италии. Кстати, у нее был молодой человек, сын известного модельера. И я ее увел у него», — сказал он.

Куценко и Скриниченко вместе уже около 24 лет. У пары две дочери. Всего у актера трое детей. Старшая дочь Полина родилась в 1996 году в отношениях с актрисой Марией Порошиной. В 2017 году Полина окончила Театральный институт имени Бориса Щукина.

Ранее стало известно, что дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной вышла замуж.