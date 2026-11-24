Рост оборота не гарантирует прибыли: эксперт Кабаков объяснил, что ждет розницу в 2027 году
Эксперт Кабаков: спрос в рознице уходит к федеральным сетям и маркетплейсам
Фото: [Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов]
Эксперт Ярослав Кабаков в беседе с интернет-порталом KazanFirst отметил: розничная торговля способна расти даже при высокой ключевой ставке.
По мнению эксперта, поддержку потреблению обеспечивают увеличение зарплат, бюджетные расходы и перераспределение доходов. Вместе с тем совокупный оборот не показывает положение каждого отдельного участника рынка: спрос смещается к крупным федеральным сетям и маркетплейсам, которые выигрывают за счет масштаба, логистики и ценовой конкуренции.
«Местный бизнес сталкивается с ростом издержек, дорогим финансированием и давлением на маржинальность. Поэтому вполне возможно одновременное увеличение розничного оборота и ухудшение положения небольших предпринимателей», — заметил эксперт.
По мнению эксперта, в 2027 году заметного ускорения торговли не случится — высокая стоимость денег и осторожность потребителей будут сдерживать спрос. Рынок продолжит расти, однако главными бенефициарами останутся крупные игроки, тогда как небольшим компаниям придется конкурировать за счет специализации, эффективности и контроля расходов.
«Рынок продолжит расти, но основными бенефициарами станут крупные игроки, тогда как небольшим компаниям придется конкурировать за счет специализации, эффективности и контроля расходов. Рост оборота больше не гарантирует роста прибыли, а консолидация розничного рынка, вероятнее всего, продолжится», — подчеркнул Кабаков.
Эксперт Кабаков подчеркнул: рост оборота больше не гарантирует роста прибыли, а консолидация розничного рынка, вероятнее всего, продолжится.
Ранее сообщалось, что Московская область создает десятки тысяч рабочих мест и платит до ₽400 тыс.