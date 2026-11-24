Эксперт Ярослав Кабаков в беседе с интернет-порталом KazanFirst отметил : розничная торговля способна расти даже при высокой ключевой ставке.

По мнению эксперта, поддержку потреблению обеспечивают увеличение зарплат, бюджетные расходы и перераспределение доходов. Вместе с тем совокупный оборот не показывает положение каждого отдельного участника рынка: спрос смещается к крупным федеральным сетям и маркетплейсам, которые выигрывают за счет масштаба, логистики и ценовой конкуренции.

«Местный бизнес сталкивается с ростом издержек, дорогим финансированием и давлением на маржинальность. Поэтому вполне возможно одновременное увеличение розничного оборота и ухудшение положения небольших предпринимателей», — заметил эксперт.

По мнению эксперта, в 2027 году заметного ускорения торговли не случится — высокая стоимость денег и осторожность потребителей будут сдерживать спрос. Рынок продолжит расти, однако главными бенефициарами останутся крупные игроки, тогда как небольшим компаниям придется конкурировать за счет специализации, эффективности и контроля расходов.

«Рынок продолжит расти, но основными бенефициарами станут крупные игроки, тогда как небольшим компаниям придется конкурировать за счет специализации, эффективности и контроля расходов. Рост оборота больше не гарантирует роста прибыли, а консолидация розничного рынка, вероятнее всего, продолжится», — подчеркнул Кабаков.

Эксперт Кабаков подчеркнул: рост оборота больше не гарантирует роста прибыли, а консолидация розничного рынка, вероятнее всего, продолжится.

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