Национальный финансовый совет и Ассоциация больших данных направили в Государственную думу предложение законодательно запретить МВД взимать плату за проверку паспортов в случаях, когда бизнес обязан выполнять такую проверку по закону, об этом сообщает издание со ссылкой на «Коммерсантъ» .

Поводом для обращения стал подготовленный МВД проект постановления правительства, которым вводится тариф в размере 50₽ за каждый запрос банка на подтверждение действительности паспорта. В пояснительной записке к документу ведомство оценивает потенциальные ежегодные поступления в бюджет от этой меры примерно в ₽ 120 млрд.

Поддержка инициативы в правительстве и реакция участников рынка

На прошлой неделе первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на совещании с представителями ведомств и банковского сектора заявил о поддержке предложения МВД.

По словам источника «Коммерсанта», представители рынка пытались оспорить введение платы за сервис, однако «дискуссии не получилось».