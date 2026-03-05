В Кашире построят новый завод домокомплектов

На территории особой экономической зоны «Кашира» одноименного округа построят завод домокомплектов мощностью до 240 тыс. кв. м жилья ежегодно, инвестиции в проект составят 2,8 млрд рублей, это позволит создать 300 новых рабочих мест. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

После запуска производства стройплощадки Подмосковья смогут получать готовые конструкции и работать быстрее. Площадь объекта составит 27,7 тыс. кв. м, там будут выпускать стеновые панели и плиты перекрытий из тяжелого и легкого бетона. Они будут предназначены для строительства малоэтажных и среднеэтажных домов, индивидуального жилья и инфраструктурных объектов.

Инспекторы ведомства контролируют ход проведения работ. Стройготовность завода достигла 75% – работы завершат летом 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.