В Кашире приступили к устройству фундамента будущей ледовой арены. Объект строится на Парковой улице, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Новый спорткомплекс строят в рамках госпрограммы. Будет возведено двухэтажное здание площадью более 5 тыс. кв. м. В нем обустроят ледовую арену, помещения для обслуживания спортсменов, блок входной группы, блок технической подготовки хоккеистов.

На стройплощадке трудятся 36 рабочих. Также задействовано семь единиц техники. Степень строительной готовности объекта составляет 6,7%. Основные строительные работы планируется завершить до конца текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства спорткомплекса в Лобне.