В Кашире прокуратура помогла восстановить права многодетной матери на получение пособия
Прокуратура в Кашире восстановила права многодетной матери на получение пособия
Фото: [Прокуратура Московской области]
Каширская городская прокуратура провела проверку по обращению матери четверых детей о нарушении ее прав при предоставлении мер социальной поддержки и помогла их восстановить. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, женщина неоднократно подавала заявления о назначении ей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. В своих обращениях она указывала супруга как члена семьи, однако, специализированный орган отклонял заявления якобы из-за отсутствия данных о заключении брака в системе межведомственного взаимодействия. Заявительница предоставила копию свидетельства о заключении брака, однако, его проигнорировали.
Прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление, оно было рассмотрено и удовлетворено. В результате женщине назначили пособие с учетом индексации в размере более 19,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.