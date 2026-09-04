Вода в ладонях и минута молчания: в Талдомском округе почтили память погибших в Беслане

В четверг, 3 сентября, в Талдомском округе у Монумента Славы воинам-запрудненцам прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В этот трагический день в России вспоминают жертв трагедии в Беслане.

В гражданско-патриотической акции «Памяти Беслана» и Всероссийской акции «Капля жизни» приняли участие председатель Совета депутатов Талдомского округа Михаил Аникеев, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, руководитель Ассоциации ветеранов СВО, а также школьники, студенты и жители поселка Запрудня.

Собравшиеся почтили минутой молчания память жертв бесланской трагедии и всех, кто погиб от рук террористов. Затем участники возложили цветы к монументу.

Особым символом дня стала акция «Капля жизни». Ее участники набрали воду в ладони и полили деревья у мемориала. Жест призван напомнить о детях и взрослых, которые в 2004 году трое суток находились в заложниках без воды и пищи.

Организаторы подчеркнули: память о жертвах терроризма должна жить в сердцах поколений. Сохранение исторической правды и единство общества — залог того, что подобные трагедии никогда не повторятся.