По словам эксперта, теоретическая основа для переговоров существует, однако перспективы их начала остаются крайне неопределенными. В настоящее время стороны не имеют даже технического базиса, который позволил бы предпринять первые шаги. Украина и страны, оказывающие ей поддержку, демонстрируют нежелание вести мирный диалог. Каждый раз, заявляя о готовности к переговорам, они на самом деле подразумевают продолжение боевых действий и стремление к нанесению поражения России.

Леонков напомнил, что Москва до сих пор не получила из Вашингтона внятного ответа на ключевой вопрос: передает ли Америка украинской стороне данные разведки для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Именно отсутствие ясности по данному вопросу, по мнению эксперта, становится причиной метаний президента Владимира Зеленского. Все попытки киевских властей изменить ситуацию путем повышения уровня эскалации оборачиваются против них самих — российские военные каждый раз находят адекватный и эффективный ответ на подобные действия.

«Иначе говоря, признать то, что и так очевидно, они не хотят. А с другой стороны, у Соединенных Штатов нет ничего, чтобы они могли предложить России так, чтобы она согласилась. После того как глава Госдепа Марко Рубио дезавуировал договоренности, достигнутые в Анкоридже, стало понятно, что ничего нового Америка родить не может. И Европа тоже, кроме угроз», — добавил Алексей Леонков.

Ранее политолог Журавлев высказал мнение, что США не ускорят переговорный процесс по завершению спецоперации на Украине.