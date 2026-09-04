Люди стали говорить на 300 слов в день меньше: ученые забли тревогу и вскрыли кризис живого общения

Люди стали заметно реже озвучивать свои мысли и в целом меньше разговаривать, пишет The Washington Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Perspectives on Psychological Science. Анализ данных более чем 2 тыс. человек показал, что жители США и нескольких других стран с каждым годом произносили примерно на 300 слов в день меньше.

С 2005 по 2019 год объем устной речи снизился на 28%, особенно заметно — среди людей младше 25 лет. Автор работы, доцент Университета Миссури в Канзас-Сити Валерия Пфайфер, заметила эту тенденцию случайно, когда изучала гендерные различия в речи.

Ученых тревожит не только сам спад разговорной активности, но и возможные последствия для мозга. Живой диалог требует памяти, внимания, подбора слов, реакции на собеседника и быстрой формулировки ответа. Поэтому обычная беседа может служить своего рода легкой когнитивной тренировкой.

Исследователи связывают сокращение живого общения с распространением смартфонов и текстовых сообщений, удаленной работой, кассами самообслуживания и приложениями, которые вытесняют небольшие разговоры из повседневной жизни.

Профессор Джорджтаунского университета Кэлвин Ньюпорт отметил, что живые разговоры требуют больше времени и усилий, но именно эти затраты помогают людям чувствовать связь друг с другом. Пфайфер считает, что даже короткие диалоги с незнакомцами могут возвращать людям уверенность в общении.