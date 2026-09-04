Разорившийся экс-муж Седоковой пытается избавиться от особняка в США за ₽2,5 млрд

Бывший муж 43-летней певицы Анны Седоковой, бизнесмен Максим Чернявский, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, пишет StarHit со ссылкой на телеграм-канал Mash. 40-летний предприниматель, который много лет живет в США, разорился и вынужден продать свой элитный особняк.

По информации источника, площадь дома составляет 1300 кв. м, а его стоимость достигает $27,8 млн, что примерно равно ₽2,5 млрд. В особняке есть СПА, салон красоты, домашний кинотеатр и просторная терраса. Интересно, что Чернявский проектировал этот дом через собственное архитектурное бюро.

Компания экс-возлюбленного артистки по дизайнерскому ремонту сейчас находится в процессе банкротства, а сумма долгов достигла $50 млн. Это вынуждает бизнесмена расставаться с недвижимостью.

Несмотря на финансовые неурядицы, в личной жизни Чернявского произошли позитивные перемены. Ему удалось наладить отношения с Седоковой, с которой они много лет судились за опеку над дочерью. Бизнесмен и певица состояли в браке с 2011 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что Михаил Шуфутинский шесть лет пытается продать свой особняк с США.