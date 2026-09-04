Аналитик спрогнозировал паузу в снижении ключевой ставки ЦБ на заседании 11 сентября

По словам эксперта, после того как регулятор 27 июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, он одновременно повысил прогноз ее среднего уровня на 2026 год — с 14,0–14,5% до 14,5–14,6% годовых. Это сигнализирует о том, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может занять больше времени, чем ожидалось ранее.

«Вероятность снижения „ключа“ 11 сентября 2026 года маловероятна», — отметил эксперт.

В сложившихся условиях банки, как полагает аналитик, будут сохранять текущие условия по кредитам. Финансовые организации не уверены в том, что смягчение политики ЦБ продолжится быстрыми темпами, а потому не спешат пересматривать ставки в сторону понижения.

«Но даже при сохранении курса ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики изменение будет вновь незначительное — не более 0,25 п. п., что в условиях турбулентной экономической ситуации весомого значения иметь не будет», — сказал аналитик.

Исаев не ожидает быстрого снижения стоимости займов. Пот его мнению, банки могут корректировать условия отдельных продуктов, но массового удешевления кредитов в ближайшей перспективе не произойдет.

Ранее сообщалось, что инфляция, бензин и слабый рубль мешают ЦБ ускорить снижение ставки.