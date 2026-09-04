«Локомотив» арендовал Мостового у «Зенита»

«Локомотив» сообщил о трансфере полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. 28-летний футболист будет выступать за железнодорожников на правах аренды до конца сезона.

У Мостового есть «железнодорожное» прошлое. С 2012 по 2016 год он обучался в академии «Локомотива».

Футболист выступал за «Зенит» с 2019 года, проведя 209 матчей за петербургский клуб, в которых забил 42 мяча и отдал 23 передачи. Однако в нынешнем сезоне Мостовой перестал попадать в состав: в РПЛ полузащитник сыграл всего шесть минут за шесть туров.

«Локомотив» нуждается в усилении после потери ряда лидеров. Команда неудачно начала сезон, занимая лишь 14-е место в РПЛ с тремя очками.

Ранее возникли слухи о том, что опала Мостового в «Зените» была вызвана его приставаниями к дочери главного тренера Сергея Семака Майе. Однако супруга Семака Анна назвала такие слухи бредом.