В Подмосковье подали почти 20 тыс. заявок на регистрацию спецтехники

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались услугой «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» порядка 20 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Регистрация и учет». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки нужно заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы и оплатить госпошлину. Кроме того, пользователю потребуется прикрепить паспорт спецтехники и подтверждение права собственности на нее. Размер госпошлины зависит от основания для обращения. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к заявлению документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.