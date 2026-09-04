У самцов и самок разный мозг: ученые раскрыли тайну агрессии и «любовных песен» мух

Ученые впервые подробно сравнили мозг самца и самки плодовой мухи и нашли различия, которые помогают объяснить агрессию, ухаживание и «любовные песни» со стороны мужского пола в целом, сообщает BBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell.

Команда из Кембриджского университета и Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям (MRC) ранее составила карту мозга самки, а теперь описала все 124 млн соединений между нервными клетками в мозге самца. Исследователи подчеркивают, что это не объясняет всех различий между самцами и самками: поведение человека намного сложнее.

По словам профессора Грегори Джеффериса, работа открывает важное направление в нейробиологии. У самцов и самок мух около 95% клеток мозга совпадают, но оставшиеся 5% могут быть связаны с заметными различиями в поведении.

У самцов обнаружили особенности нервных цепей, связанных с отслеживанием самки во время ухаживания. Еще сильнее различались участки, отвечающие за агрессию: самцы чаще дерутся, и соответствующих связей у них больше.

Отдельные цепи отвечают за брачную песню, которую самец создает вибрацией крыльев. Ученые считают, что такие сравнения помогут понять, как гены влияют на поведение, а также дадут подсказки для изучения аутизма и шизофрении.