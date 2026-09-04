Кашель по ночам стал сигналом тревоги: как приложения для сна помогают заблаговременно отслеживать грипп и ОРВИ

Ночной кашель, который фиксируют приложения для мониторинга здорового сна в смартфонах, может заранее указывать на рост заболеваемости гриппом и Covid, пишет The Telegraph. Исследование Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) показало, что учащенный кашель во сне часто появлялся примерно за неделю до подъема показателей респираторных инфекций.

Ученые изучили анонимные данные жителей Англии за три года — с января 2023-го по январь 2026 года. В анализ вошли общее число зарегистрированных случаев заболеваний легких, данные о кашле каждого пользователя приложения и количество приступов кашля за час сна. Эти сведения сопоставили с обращениями в местные медицинские службы, результатами ПЦР-тестов на грипп и COVID-19, а также данными о госпитализациях из-за респираторных заболеваний.

Исследователи считают, что такой подход может дать врачам и службам здравоохранения больше времени для подготовки к сезонным вспышкам. Обычные системы эпидемиологического наблюдения часто запаздывают: люди не сразу обращаются за медицинской помощью, а лабораторные данные требуют времени для сбора и обработки.

При этом авторы подчеркивают, что данные смартфонов не должны заменять очную диагностику у врача. Алгоритм фиксирует кашель, но не определяет его причину: это может быть не только грипп или COVID-19, но и другие инфекции или неинфекционные заболевания.