В Кашире проведут капремонт детского сада

В Кашире на улице Вахрушева, д. 16 проведут капитальный ремонт детского сада № 13 — дошкольного отделения «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7», строители подрядной организации ООО «Стройэнергокомплект» приступили к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы за счет средств областного бюджета, в них задействованы более 10 человек. Площадь объекта превышает 2,7 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери, проведут внутренние работы и не только. Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.