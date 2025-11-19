В Кашире рабочие проведут капремонт седьмой школы

На улице Центральной, 17, в городском округе Кашира, начался капитальный ремонт средней школы №7, подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Строители проведут в здании кровельные и фасадные работы, установят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.