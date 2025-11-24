В Кашире стартовал ремонт кровли «Детской школы искусств»

В микрорайоне Ожерелье в Кашире продолжается капитальный ремонт здания «Детской школы искусств», расположенной на улице Советская, д. 20, подрядчик выполняет демонтажные работы и ремонт кровли. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь объекта составляет 843,2 кв. м. В нем отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.