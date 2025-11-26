В Кашире строители приступили к общестроительным работам в детском саду

В Кашире на улице Вахрушева, д. 16 продолжается капитальный ремонт детского сада № 13 — дошкольного отделения «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7», подрядчик приступил к общестроительным работам и ремонту кровли. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет более 2,7 тыс. кв. м, в нем отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери, проведут внутренние работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.