В Кашире в День Государственного флага России провели праздничный флешмоб. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области до этого сообщили о тематических мастер-классах в МФЦ.

В рамках мероприятия в Кашире развернули огромное полотнище триколора размером 8 на 3,5 метра.

«Наш флаг — это не просто символ, это олицетворение силы, мужества и единства! Это наша гордость! Это символ нашей великой России, где живут люди разных национальностей, объединенные общей историей и любовью к Родине!» — подчеркнули в администрации.

