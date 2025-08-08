В Кашире возбудили дело в отношении водителя грузовика, попавшего в ДТП с тремя жертвами

В Кашире в отношении водителя грузового автомобиля, попавшего в ДТП с тремя жертвами, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Каширская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования дела.

Инцидент произошел вечером в четверг, 7 августа, в районе деревни Яковское. Согласно предварительным данным, водитель грузовика, съезжая с главной дороги, не уступил дорогу легковушке, которая следовала во встречном направлении. В результате машины столкнулись.

Жертвами аварии стали три человека — водитель легкового авто, его жена и их трехмесячный внук. Мать ребенка была госпитализирована с травмами.