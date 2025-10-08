В Кашире задержали мужчин, организовавших нарколабораторию

В Кашире задержали четверых мужчин, которые планировали изготавливать и сбывать наркотические средства в особо крупном размере, для этой цели они организовали нарколабораторию в доме в деревне Кишкино. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Преступную деятельность пресекли в сентябре 2025 года. В ходе обыска были изъяты более 42 кг запрещенного вещества, а также различные емкости и оборудование.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, Каширская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования дела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.