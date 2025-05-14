В Климовске дополнительно модернизируют три участка теплосетей

В микрорайоне Климовск Подольска дополнительно модернизируют три участка теплосетей. Работы проведут в текущем и следующем годах, рассказали в администрации округа.

Так, в планах внести в госпрограмму девять дополнительных мероприятий. Три из них связаны с ремонтом теплосетей.

Работы будут проведены на участках сетей от котельной на Заводской улице до Научно-технического центра «Родина», от котельной на Школьной улице и от котельной на Заводской до промзоны. Протяженность участков составляет 1,8 тыс. метров, 2,4 тыс. метров и 2,5 тыс. метров соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по самой масштабной модернизации систем ЖКХ.