В Климовске к 1 сентября капитально отремонтируют гимназию им. Подольских курсантов

В Климовске к 1 сентября капитально отремонтируют Академический корпус гимназии им. Подольских курсантов, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание, расположенное на проспекте 50 лет Октября, приводят в порядок в рамках госпрограммы. Сейчас на площадке трудятся 58 человек. Специалисты завершают демонтажные работы в спортзале и штукатурку стен, прокладывают инженерные сети.

Также в здании заменят потолки и кровлю, обновят фасад, установят новые окна и двери. В кабинетах будет установлена новая мебель и современное оборудование.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность строгого контроля при капитальном ремонте школ.