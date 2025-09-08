В Воскресенске взяли на контроль ход расследования дела об убийстве пенсионерки

В Воскресенске прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве пожилой местной жительницы. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено 5 сентября в МКД на Рабочей улице. Между 84-летней потерпевшей и ее 62-летним соседом произошел конфликт. В ходе разборок мужчина взял топор и нанес пенсионерке несколько ударов по голове. Женщина скончалась на месте.

Сын пенсионерки не смог дозвониться до матери и отправился к ней домой. Зайдя в дом, он обнаружил на полу в общем коридоре тело пенсионерки. В этот момент из ее квартиры выходил сосед с топором в руках. Сын потерпевшей понял, что мужчина опасен, закрыл дверь коридора и вызвал полицию.

На соседа завели уголовное дело об убийстве. Ход его расследования находится на контроле городской прокуратуры. Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу на срок до 5 ноября.

