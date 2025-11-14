В Клину обновят основное здание гимназии имени Ушинского

На Бородинском проезде, 28 городского округа Клин начался капитальный ремонт основного корпуса Гимназии имени Константина Дмитриевича Ушинского, подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Школу построили в 1964 году, ее площадь превышает 4,1 тыс. кв. м. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только.

