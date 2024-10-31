В Клину осудят экс-сотрудницу Росреестра за получение взяток почти на два миллиона рублей
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В Клину перед судом предстанет бывшая сотрудница территориального подразделения Росреестра за получение взяток. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.
По данным ведомства, на протяжении нескольких лет женщина получала денежные средства от предпринимателей за ускорение сроков проведения госрегистрации прав.
В целом обвиняемая получила четырнадцать взяток, общая сумма которых составила порядка двух миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении гражданки направили в Клинский районный суд.