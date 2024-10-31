В Клину осудят экс-сотрудницу Росреестра за получение взяток почти на два миллиона рублей

В Клину перед судом предстанет бывшая сотрудница территориального подразделения Росреестра за получение взяток. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, на протяжении нескольких лет женщина получала денежные средства от предпринимателей за ускорение сроков проведения госрегистрации прав.

В целом обвиняемая получила четырнадцать взяток, общая сумма которых составила порядка двух миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении гражданки направили в Клинский районный суд.