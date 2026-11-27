В Государственном мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Клину, в усадьбе Боблово работает выставка «Театральный роман Л. Д. Менделеевой», посвященная 145-летию со дня рождения Любови Блок, дочери знаменитого химика и супруги поэта Александра Блока. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены подлинные документы, личные вещи Л. Д. Блок и афиши спектаклей с ее участием. Выставка рассказывает о сложном пути Любови Дмитриевны в театре, который начинался с роли Офелии на подмостках домашнего театра в усадьбе Боблово в 1898 года. Она продолжит свою работу до 18 января 2027 года.

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