В Клину открыли стадион «Строитель»: мероприятие посетило свыше 5 тыс. жителей

23 мая, в преддверии летнего сезона, в Клину торжественно открыли обновленный стадион «Строитель». Масштабная реконструкция превратила некогда обычный спортивный объект в современный многофункциональный комплекс, который уже стал новой точкой притяжения для горожан всех возрастов. Мероприятие собрало более 5 тыс. жителей. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В ходе модернизации специалисты провели комплексную работу по обновлению инфраструктуры стадиона. Реконструировали футбольное поле и беговые дорожки. Для зрителей установили новые трибуны вместимостью на 1008 мест.

Появилась многофункциональная спортивная площадка. Обустроили зону для игры в мини‐футбол. Оборудовали полноценный легкоатлетический сектор. Здесь есть площадки для толкания ядра, прыжков в высоту и длину, а также зона для стипль‐чеза.

Праздничная программа открытия получилась яркой и запоминающейся. Команда «Легенды футбола» провела матч с местными спортсменами. Юные любители футбола получили уникальную возможность поучаствовать в мастер‐классах от профессионалов.

